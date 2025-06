Giovani karateka di Poggibonsi brillano agli europei in Grecia

Giovani karateka di Poggibonsi stanno facendo sognare la loro città con successi straordinari agli europei in Grecia. Lorenzo Martinucci, Daisy Sinani, Emilio Batoni e Manuel Bussagli, atleti di Seven Life Poggibonsi sotto la guida del maestro Francesco Marini, hanno conquistato risultati eccezionali sia a livello individuale che di squadra nella prestigiosa competizione targata Etfk. Tutti e quattro hanno dimostrato talento, dedizione e passione, portando alto il nome della loro comunità e lasciando un’impronta indelebile nel panorama europeo del karate.

Successi in ambito continentale per quattro giovani poggibonsesi attivi nel karate. Lorenzo Martinucci, Daisy Sinani, Emilio Batoni e Manuel Bussagli (nella foto di gruppo) atleti in forza a Seven Life Poggibonsi con la guida del maestro Francesco Marini, hanno ottenuto risultati rilevanti a livello individuale e di squadra agli europei di karate in Grecia, competizione a cura della Etfk (European Traditional Karate Federation). Tutti e quattro i portacolori del centro di karate valdelsano sono cinture nere secondo Dan (Lorenzo Martinucci e Daisy Sinani si cimentano anche nel ruolo di istruttori). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Giovani karateka di Poggibonsi brillano agli europei in Grecia

In questa notizia si parla di: Giovani Poggibonsi Agli Europei

Giovani karateka di Poggibonsi brillano agli europei in Grecia - Quattro atleti di Seven Life Poggibonsi ottengono successi ai campionati europei di karate in Grecia, guidati dal maestro Marini. Da sport.quotidiano.net

L'Europa dei giovani - Fondazione Intercultura e Repubblica@Scuola