Giovane preso a bastonate e rapinato al Parco Ducale in manette due stranieri

Due stranieri sono stati arrestati dai Carabinieri e dalla Polizia Locale dopo un'aggressione violenta al Parco Ducale, dove un giovane è stato preso a bastonate e rapinato. L'intervento tempestivo delle forze dell'ordine nel tardo pomeriggio di giovedì 5 ha permesso di chiarire l'accaduto e di mettere fine alla minaccia. La sicurezza dei cittadini resta una priorità, e questa vicenda sottolinea l'importanza di un presidio costante nei nostri spazi pubblici.

L'intervento dei Carabinieri e della Polizia Locale nel tardo pomeriggio di giovedì 5 presso i Giardini Ducali ha permesso di ricostruire con più esattezza quanto accaduto. Alla segnalazione di alcune famiglie che avevano denunciato una rissa tra stranieri nei pressi dell'area giochi dove si. 🔗 Leggi su Modenatoday.it © Modenatoday.it - Giovane preso a bastonate e rapinato al Parco Ducale, in manette due stranieri

In questa notizia si parla di: Stranieri Giovane Preso Bastonate

