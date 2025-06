Giovane minacciato con una pistola a Sant’Angelo dei Lombardi maxi estorsione da migliaia di euro

Una tranquilla giornata a Sant’Angelo dei Lombardi si è trasformata in un incubo: due giovani sono stati fermati per aver minacciato una vittima con una pistola, pretendendo 13mila euro in un’estorsione violenta. L’intervento tempestivo delle forze dell’ordine ha evitato il peggio, dimostrando che la sicurezza e la giustizia sono le nostre priorità. Questa vicenda ci ricorda l’importanza di vigilare e di denunciare ogni forma di criminalità per proteggere la comunità.

Due arresti a Sant’Angelo dei Lombardi per estorsione aggravata. Minacciavano la vittima con una pistola per ottenere 13mila euro. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Giovane minacciato con una pistola a Sant’Angelo dei Lombardi, maxi estorsione da migliaia di euro

