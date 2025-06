Giovane ma già con più di 150 presenze in Superlega Gironi arriva in Rana Verona

Giovane, talentuoso e già con oltre 150 presenze in Superlega, Fabrizio Gironi si prepara a lasciare il segno anche a Verona. La società scaligera è entusiasta di accogliere questo opposto classe 2000, che porta con sé un bagaglio di esperienza e passione, pronto a scalare nuovi traguardi e a scrivere pagine importanti nel volley italiano. Benvenuto, Fabrizio, la tua avventura a Verona sta per cominciare!

Verona Volley è felice di annunciare l'innesto di Fabrizio Gironi, opposto classe 2000, che nella prossima stagione vestirà la maglia scaligera in Superlega. Nonostante la giovane età, Gironi vanta già diverse stagioni nella massima serie e si è guadagnato anche la chiamata nella nazionale.

