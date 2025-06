Giovane gambizzato a Rozzano | è grave

Un giovane di 25 anni è stato gravemente ferito a Rozzano, provincia di Milano, in un episodio che desta grande preoccupazione. Intorno alle 19.20, è stato colpito da almeno un colpo d'arma da fuoco alla gamba, perdendo molto sangue. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori e le forze dell'ordine, che indagano su un possibile movente legato a rivalità sentimentali. La comunità rimane in apprensione mentre si attendono aggiornamenti sulle sue condizioni.

AGI - Un ragazzo italiano di 25 anni è stato gambizzato a Rozzano, in provincia di Milano. Intorno alle 19.20 il giovane sarebbe stato colpito da almeno un colpo d'arma da fuoco a una gamba in viale Toscana. I sanitari del 118 lo hanno soccorso all'altezza del civico 3. La vittima ha perso molto sangue. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Si ipotizza un movente legato a una rivalità per questioni sentimentali dietro la gambizzazione del ragazzo 25enne a Rozzano, in provincia di Milano. Il presunto autore sarebbe il fidanzato di una ragazza conosciuta dalla vittima. I carabinieri della compagnia di Corsico lo stanno cercando. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Giovane gambizzato a Rozzano: è grave

