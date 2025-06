Giornata mondiale della sicurezza alimentare Coldiretti | Nel 2025 un allarme al giorno

In un mondo sempre più globalizzato, la sicurezza alimentare diventa una priorità imprescindibile. Nel 2025, Coldiretti ha lanciato un allarme senza precedenti: quasi ogni giorno si verifica un nuovo rischio legato alle importazioni di cibo straniero, mettendo a repentaglio la salute dei consumatori italiani. Un dato inquietante che richiede attenzione e azione immediata, perché la sicurezza sulle nostre tavole non può più essere messa in discussione.

Nel 2025 è scoppiato quasi un allarme alimentare al giorno a causa delle importazioni di cibo straniero, dalle arachidi cinesi con aflatossine cancerogene oltre i limiti alle arance egiziane con residui di Chlorpropham, un pesticida vietato nella Ue dal 2020, oltre a pistacchi, pollo, pesce e altri prodotti consumati abitualmente sulle tavole. A denunciarlo è la Coldiretti, sulla base di dati Rasff, in occasione della Giornata mondiale della sicurezza alimentare che si celebra il 7 giugno, promossa dall'Organizzazione mondiale della sanità che quest'anno mette in luce il ruolo cruciale della scienza nel garantire la salubrità dei cibi.

