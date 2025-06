Giornata Mondiale degli Oceani | perché proteggere il mare è essenziale per il futuro del pianeta

L’8 giugno si celebra la Giornata Mondiale degli Oceani, un’occasione fondamentale per riflettere sulla nostra connessione con le acque che coprono il 70% del pianeta. Promuovere la tutela degli ecosistemi marini è essenziale per garantire un futuro sostenibile, contrastare l’inquinamento e preservare una biodiversità incredibile. Per l’edizione 2025 il World Oceans Day si prepara a lanciare nuove sfide e iniziative per salvaguardare i nostri oceani, perché il loro benessere è il nostro futuro.

L' 8 giugno si celebra la Giornata Mondiale degli Oceani, istituita nel 2008 dalle Nazioni Unite per promuovere la consapevolezza globale sull'importanza degli ecosistemi marini. Ogni anno, la ricorrenza richiama l'attenzione su temi urgenti come l'inquinamento da plastica, il cambiamento climatico, l'acidificazione delle acque, ma anche sull' incredibile biodiversità che ancora resta da esplorare. Per l' edizione 2025 il World Oceans Day si ispira al tema "Wonder: Sustaining What Sustains Us", evocando la capacità di meravigliarsi e impegnarsi per ciò che ci sostiene, imparando a ricambiare e sostenere a nostra volta.

