Giornata degli Oceani | Marevivo denuncia l’overtourism marino

In occasione della Giornata degli Oceani, Marevivo denuncia con fermezza gli effetti devastanti dell'overtourism marino. Barriere coralline irrimediabilmente compromesse, ecosistemi di mangrovie distrutti e habitat marini minacciati sono solo alcune delle conseguenze di un turismo sfrenato che mette a rischio la salute dei nostri mari. È urgente agire per proteggere questo patrimonio naturale in pericolo, perché il mare ha bisogno di noi più che mai.

Barriere coralline perse per sempre a causa del surriscaldamento e dell’acidificazione degli oceani, dell’ancoraggio selvaggio e dello snorkeling, ecosistemi di mangrovie devastati per far posto a villaggi turistici, baie soffocate dai natanti, cetacei cacciati dai loro habitat per l’eccessiva presenza umana: la triste lista per raccontare quello che l’overtourism, il turismo fuori controllo, sta causando al mare potrebbe continuare a lungo. A lanciare l’allarme è Marevivo che, in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani 2025 che si celebra l’8 giugno, punta il dito su 10 casi esemplari in cui il turismo di massa ha messo in crisi la biodiversità marina. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

