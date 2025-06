Gino Cecchettin loda scuola foggiana | Percorso che mette al centro il rispetto semi di un futuro diverso

Gino Cecchettin celebra la scuola foggiana come un percorso che mette al centro il rispetto, semi di un futuro diverso. Da una parte, si distingue per la riconoscenza verso un tributo "sensibile, profondo e coraggioso" dedicato alla figlia, Giulia Cecchettin, vittima di femminicidio; dall’altra, ringrazia chi ha contribuito a diffondere un messaggio universale di rispetto tra esseri umani e per la vita. Un invito a coltivare questi valori come pilastri di un domani più giusto e consapevole.

