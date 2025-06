Ginnastica ritmica Sofia Raffaeli accarezza la medaglia agli Europei Onofriichuk vince l’all-around Dragas quinta

Sofia Raffaeli, stella della ginnastica ritmica italiana, incanta a Tallinn con un'esibizione emozionante agli Europei 2025, sfiorando la medaglia d'oro nel concorso generale. La campionessa marchigiana, già bronzo alle Olimpiadi di Parigi e vincitrice di tappe di Coppa del Mondo, dimostra ancora una volta di essere tra le migliori al mondo. La sua determinazione e talento continuano a catturare l'attenzione degli appassionati: il suo percorso promette ancora grandi successi.

Sofia Raffaeli si è fermato a un paio di decimi dalla medaglia nel concorso generale individuale che ha animato la giornata odierna agli Europei 2025 di ginnastica ritmica. La fuoriclasse marchigiana, bronzo sul giro completo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e in stagione già capace di vincere una tappa di Coppa del Mondo, si è dovuta accomodare ai piedi del podio sulla pedana di Tallinn (Estonia) e ha così mancato l’appuntamento con il terzo alloro consecutivo in campo continentale dopo gli argenti conquistati nelle ultime due edizioni. L’allieva di Claudia Mancinelli ha concluso l’all-around al quarto posto con il punteggio complessivo di 114. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, Sofia Raffaeli accarezza la medaglia agli Europei. Onofriichuk vince l’all-around, Dragas quinta

