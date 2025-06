Ginnastica ritmica l’Italia vince il Team Ranking agli Europei! Oro per Farfalle e individualiste

L’Italia conquista il primo posto nel Team Ranking agli Europei di Ginnastica Ritmica 2025, un traguardo straordinario che celebra la forza delle nostre atlete. Con una performance impeccabile, le Farfalle e le individualiste hanno totalizzato 273.850 punti, battendo avversari di livello mondiale. Questa vittoria testimonia il talento e la dedizione della nostra squadra, portando a casa un oro che resterà nella storia dello sport italiano. Un risultato che fa sognare e ispira nuove generazioni di ginnaste.

L’Italia ha conquistato la medaglia d’oro nel Team Ranking agli Europei 2025 di ginnastica ritmica. Si tratta della classifica che tiene in considerazione i punteggi ottenuti dalle individualiste (otto esercizi) e dalla squadra (due prove) dello stesso Paese. La nostra Nazione ha totalizzato 273.850 punti complessivi ed è così salita sul gradino più alto del podio davanti all’Ucraina di Taisiia Onofriichuk (271.300) e Israele (270.150). Bellissimo risultato in questa speciale graduatoria, non prevista alle Olimpiadi, che certifica il momento di salute del nostro movimento in tutti i campi. Sofia Raffaeli ha concluso il concorso generale individuale al quarto posto, portando in dote 29. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, l’Italia vince il Team Ranking agli Europei! Oro per Farfalle e individualiste

