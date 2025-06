Ginnastica ritmica le nuove Farfalle commettono errori | quinte agli Europei La Spagna vince l’all-around

Le Farfalle della ginnastica ritmica italiane affrontano una fase di rivoluzione e sfide importanti. Dopo un passato di successi e un cambio di guida tecnica, le azzurre si presentano a Tallinn con nuovi stimoli e obiettivi, ma anche con qualche errore che ha aperto la strada alla vittoria spagnola nell’all around. È il momento di analizzare i progressi e le sfide di questa rinata squadra, in attesa di nuovi traguardi.

Le Farfalle si sono completamente rinnovate rispetto alla formazione capace di conquistare la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi 2024 e negli ultimi mesi hanno dovuto affrontare l’esonero della storica Direttrice Tecnica Emanuela Maccarani. Soltanto un mese fa le azzurre hanno conosciuto la nuova allenatrice (la bulgara Mariela Pashalieva) e oggi sono tornate in pedana a Tallinn (Estonia) per disputare il concorso generale degli Europei 2025 di ginnastica ritmica. Chiara Badii, Sofia Sicignano, Laura Paris, Giulia Segatori, Alexandra Naclerio e Serena Ottaviani hanno aperto il pomeriggio con un buon esercizio con i cinque nastri (25. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, le nuove Farfalle commettono errori: quinte agli Europei. La Spagna vince l’all-around

