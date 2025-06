Ginnastica ritmica Europei 2025 oggi | orari sabato 7 giugno tv streaming italiane in gara

Oggi, sabato 7 giugno, Tallinn si anima con la quarta giornata degli Europei di ginnastica ritmica 2025, un evento imperdibile per gli appassionati. Le protagoniste si sfidano nelle prove generali, con le star italiane Sofia Raffaeli e Tara Dragas pronte a stupire. Segui con noi la diretta live della finale all-around individuale e scopri chi trionferà in questa emozionante contesa europea!

Oggi sabato 7 giugno va in scena la quarta giornata degli Europei 2025 di ginnastica ritmica: a Tallinn (Estonia) prosegue la rassegna continentale con la disputa dei due concorsi generali (uniche prove presenti anche ai Giochi). Ad aprire le danze saranno le individualiste a partire dalle ore 08.30, ma bisognerà aspettare le ore 12.20 per le big tra cui le nostre Sofia Raffaeli e Tara Dragas LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND INDIVIDUALE DI GINNASTICA RITMICA DALLE 8.30 LA DIRETTA LIVE DELLA FINALE ALL-AROUND A SQUADRE DI GINNASTICA RITMICA DALLE 16.00 La fuoriclasse marchigiana andrà a caccia di una medaglia sul giro completo dopo aver conquistato l'argento nelle ultime due edizioni e sarà affiancata dalla promettente friulana, desiderosa di ottenere un risultato degno di nota.

