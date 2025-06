Ginnastica ritmica Europei 2025 oggi | orari 7 giugno tv streaming italiane in gara

Oggi, sabato 7 giugno, Tallinn si anima con la quarta giornata degli Europei 2025 di ginnastica ritmica: un appuntamento imperdibile per gli appassionati italiani. Con orari live alle 08.30 e alle 12.20, le nostre stelle Sofia Raffaeli e Tara Dragas si sfideranno nei concorsi generali, prove simbolo di talento e determinazione. Non perdere l’emozione di questa competizione, che promette spettacolo e grandi imprese in diretta tv e streaming.

Oggi sabato 7 giugno va in scena la quarta giornata degli Europei 2025 di ginnastica ritmica: a Tallinn (Estonia) prosegue la rassegna continentale con la disputa dei due concorsi generali (uniche prove presenti anche ai Giochi). Ad aprire le danze saranno le individualiste a partire dalle ore 08.30, ma bisognerà aspettare le ore 12.20 per le big tra cui le nostre Sofia Raffaeli e Tara Dragas. La fuoriclasse marchigiana andrà a caccia di una medaglia sul giro completo dopo aver conquistato l’argento nelle ultime due edizioni e sarà affiancata dalla promettente friulana, desiderosa di ottenere un risultato degno di nota. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica ritmica, Europei 2025 oggi: orari 7 giugno, tv, streaming, italiane in gara

