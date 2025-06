Ginnastica la Polisportiva Cava brilla ai campionati Uisp e inaugura l' estate con un ricco programma

Polisportiva Cava Ginnastica si distingue ancora una volta, portando a casa successi importanti ai Campionati Nazionali Uisp e inaugurando l’estate con un vivace programma di eventi. Tra allenamenti intensi e nuove sfide, le ginnaste sono pronte a sorprendere e coinvolgere tutta la comunità. Dal 23 maggio al 3 giugno, le protagoniste della polisportiva si preparano a vivere giornate ricche di energia e spettacolo, lasciando il segno anche sotto il sole estivo.

Settimane intense e ricche di successi per la Polisportiva Cava Ginnastica, che ha appena concluso una stagione sportiva con brillanti risultati ai Campionati Nazionali Uisp e si prepara ad accogliere l'estate con entusiasmanti iniziative. Dal 23 maggio al 3 giugno, le ginnaste della.

