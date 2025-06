Giménez | Vedo le critiche sui social non mi toccano Focalizzato sull’obiettivo

Santiago Giménez, attaccante del Milan, si distingue per la sua determinazione e concentrazione, nonostante le critiche sui social. In un'intervista esclusiva a 'GQ México', il talento messicano condivide il suo percorso, le sfide e la motivazione che lo spingono a focalizzarsi sull’obiettivo, dimostrando che la vera forza sta nel credere in sé stessi e nel superare ogni ostacolo. Ecco le sue dichiarazioni che ispirano, motivano e rivelano il cuore di un campione.

Santiago Giménez, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a 'GQ México': ecco, dunque, le sue dichiarazioni. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Giménez: “Vedo le critiche sui social, non mi toccano. Focalizzato sull’obiettivo”

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Giménez Vedo Critiche Social

El MODERNISMO y la GENERACIÓN del 98 ¦ RESUMEN 2 bachillerato EVAU