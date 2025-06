Giani esalta il lavoro di squadra Assicura risorse per la formazione | Metodo Rondine anche in politica

Giani esalta il lavoro di squadra, assicurando risorse per la formazione e promuovendo il metodo Rondine anche in politica. Il presidente Mattarella invita l’Europa a difendere le regole del diritto internazionale e a costruire un sistema di rapporti basato sul dialogo e sulla riconoscibilità di tutti. Un messaggio che risuona con entusiasmo tra i giovani di Rondine, dove si riconoscono i marciatori, i sognatori e coloro che credono in un futuro condiviso.

"Il ruolo dell’ Europa è di difendere le regole del diritto internazionale e frenare la volontĂ di dominio sugli altri popoli, ricostruendo un sistema di rapporti internazionali e facendo dell’Europa il perno del dialogo, un sistema nel quale tutti si riconoscano" è l’esortazione del presidente Mattarella, accolta dall’entusiasmo dei ragazzi di Rondine. "Un sistema nel quale tutti si riconoscano": di sicuro ci si riconoscono i marciatori, i fondatori di Rondine, le mille autoritĂ tra le quali spiccano il presidente della Regione Giani, il cardinale Bassetti (figura chiave nella storia della Cittadella) e il vescovo Migliavacca, il sindaco Ghinelli, il prefetto Di Nuzzo, il presidente della Provincia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

In questa notizia si parla di: Rondine Giani Esalta Lavoro

Rondine, Giani: “Dalla Regione 100mila euro per corsi di educazione alla pace” - Rondine oggi vola in alto e diffonde con più forza il suo messaggio di pace”, così il presidente della Toscana Eugenio Giani ha sintetizzato il valore ... controradio.it scrive

Giani: "Rondine capitale della pace". La Cittadella incoronata dal governatore. Domani la marcia con Mattarella - Grande fermento per il festival internazionale YouTopic dal 6 all’8 giugno: ieri la presentazione. Vaccari: "Non amo la parola ’pace’, oggi troppo svuotata . Il nostro obiettivo è bucare la coltre ner ... Si legge su msn.com

Giani firma l’intesa con Rondine per costruire una cultura di pace - Grazie a questo lavoro il Metodo ed è stato poi messo a disposizione della scuola italiana grazie all’esperienza del Quarto Anno Rondine e alla Sezione Rondine. Dal 2017 è riconosciuto a ... Come scrive lanazione.it