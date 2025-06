Gianfranco Gori da un set all’altro | E poi un musical

Gianfranco Gori, talento versatile di Longiano, sta conquistando il palcoscenico e il grande schermo con un’energia travolgente. Dal teatro al cinema, il suo percorso si arricchisce di successi sorprendenti che lo posizionano tra le promesse più interessanti del panorama italiano. Come è nato questo straordinario exploit? "Spesso le cose iniziano per caso. Ho fatto un provino per ‘Diabolik’ dei Manetti Bros. Non ho avuto il ruolo, ma mi hanno chiamato per ..."

Si sono accesi i riflettori per Gianfranco Gori, regista e attore romagnolo, residente a Longiano, fondatore del Teatro della Rosa. Tra un palco e l’altro nell’ultimo anno è stato protagonista di quattro produzioni cinematografiche in programmazione dalla prossima estate. Come è accaduto questo exploit? "Spesso le cose iniziano per caso. Ho fatto un provino per ‘Diabolik’ dei Manetti Bros. Non ho avuto il ruolo, ma mi hanno chiamato per interpretare un ispettore di polizia e da lì altri tre set". Per quali produzioni e con chi ha recitato? "La prima è per la serie poliziesca ‘ Rosa Elettrica ’ diretta da Davide Marengo, che vede come protagonista la bravissima Maria Chiara Giannetta reduce da ‘Blanca’ e ‘FolleMente’. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In questa notizia si parla di: Gianfranco Gori Altro Musical

KM 12, IL NUOVO MUSICAL D GIANFRANCO VERGONI CHE RICORDA LA STORICA CASA DISCOGRAFICA RCA - Con la supervisione artistica di Chiara Noschese, lo spettacolo – presentato da Teatro Altro Spazio e Centro ... Balena (la presentazione QUI) Gianfranco Vergoni, nome ormai solido nel campo del ... Si legge su centralpalc.com

Gianfranco Miro Gori rieletto presidente dell’Anpi Forlì-Cesena - Nei giorni scorsi Gianfranco Miro Gori, con voto unanime da parte del direttivo, è stato rieletto presidente provinciale dell’Associazione nazionale partigiani d’Italia (Anpi) e lo sarà fino al 2027. Si legge su corrierecesenate.it

Intervista a Gianfranco Miro Gori - Il 20 gennaio del 1920 nasceva Federico Fellini, genio visionario che ci ha regalato capolavori assoluti. Quanto il dialetto romagnolo è presente nei suoi film? Assieme a Gianfranco Miro Gori ... Come scrive rsi.ch

Vincerò (Universal Version)