Giacomo Galanda a Poggio a Caiano | presentazione del libro e basket con i fan

Si tratta di un’occasione imperdibile per gli appassionati di basket e non solo, di incontrare un vero protagonista dello sport italiano. Giacomo "Gek" Galanda, icona degli anni d’oro dell’Italbasket, sarà a Poggio a Caiano il prossimo 16 giugno, per condividere con i fan storie di sport, amicizia e passione, tra presentazione del suo libro e divertenti sfide a canestro. Un pomeriggio da non perdere!

Un tardo pomeriggio (quasi) estivo in compagnia di uno dei cestisti italiani più iconici di sempre, fra i protagonisti dell’ Italbasket che fra la fine degli anni ‘90 ed i primissimi 2000 si ergeva a potenza continentale facendo incetta di medaglie e vittorie. Giacomo "Gek" Galanda sarà a Poggio a Caiano il prossimo 16 giugno, per presentare il suo libro e fare due tiri a canestro con gli appassionati (prima di un momento conviviale). Si tratta di un’iniziativa annunciata pochi giorni fa dalla compagine calcistica del Poggio a Caiano, che è fra i promotori dell’evento insieme (tra gli altri) al Comitato del Torneo dei Rioni, alla Podistica Medicea, alla Diapason, all’Auser ed al Comune. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Giacomo Galanda a Poggio a Caiano: presentazione del libro e basket con i fan

In questa notizia si parla di: Poggio Giacomo Galanda Caiano

Giacomo Galanda a Poggio a Caiano: presentazione del libro e basket con i fan - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ... Secondo msn.com

Elezioni Poggio a Caiano, molti 'civici' a fianco di Riccardo Palandri (cdx) - E’ un mix di competenze messe a disposizione della cittadinanza la lista elettorale a supporto della candidatura a sindaco di Poggio a Caiano di Riccardo Palandri. La squadra è composta da otto ... gonews.it scrive