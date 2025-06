Gestione idrica e materiali compositi | esperti a confronto il 18 giugno a Pasian di Prato

Il 18 giugno a Pasian di Prato, esperti si confronteranno su gestione idrica e materiali compositi, con focus sulle soluzioni in vetroresina per il ciclo integrato dell’acqua. Un’occasione unica per approfondire le innovazioni e le pratiche migliori del settore, favorendo collaborazione e crescita professionale. Non perdere questa opportunità di aggiornamento e networking: la tua expertise può fare la differenza nel futuro della gestione delle risorse idriche.

Si terrà mercoledì 18 giugno 2025, alle ore 18.00, presso la sede EnAIP Friuli Venezia Giulia di Pasian di Prato (UD), l'incontro tecnico “Soluzioni in vetroresina per il ciclo integrato dell’acqua”. L’evento rappresenta un’occasione di approfondimento rivolta a professionisti, aziende e. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Gestione idrica e materiali compositi: esperti a confronto il 18 giugno a Pasian di Prato

