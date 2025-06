Germania la grande paura della guerra | piano per un milione di posti nei rifugi antiatomici

In un clima di crescente tensione internazionale, la Germania si prepara ad affrontare il peggio. Con l’implementazione di un piano ambizioso per un milione di posti nei rifugi antiatomici, Berlino non lascia nulla al caso: la paura di un possibile conflitto russo si fa sempre più concreta. La nazione si mobilita per tutelare i propri cittadini, rafforzando le difese e pianificando ogni eventualità, perché in tempi come questi, la sicurezza non è mai troppa.

Berlino, 7 giugno 2025 - Cresce ulteriormente la preoccupazione in Germania. Berlino teme un possibile attacco russo entro i prossimi 3 o 4 anni a causa dell' escalation in Ucraina e delle crescenti tensioni Nato-Russia. Il Paese che teme cyberattacchi e destabilizzazione nei Paesi baltici, rafforza la Difesa e prepara piani d’emergenza per garantire la sicurezza nazionale, tanto che è stato annunciato un piano per rafforzare drasticamente la propria rete di rifugi antiatomici. Tunnel, metro, parcheggi sotterranei. Ralph Tiesler, capo dell'Ufficio federale per la protezione civile (Bbk), ha sottolineato che il Paese "è inadeguatamente preparato" a uno scenario di guerra e che "per troppo tempo si è creduto che non fosse necessario". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Germania, la grande paura della guerra: piano per un milione di posti nei rifugi antiatomici

In questa notizia si parla di: Germania Paura Guerra Piano

