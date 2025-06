Germania donna accoltella passanti a Monaco di Baviera | almeno due feriti | Colpita dalla polizia la 30enne muore in ospedale

Un episodio allarmante scuote Monaco di Baviera: una donna, presumibilmente con problemi di salute mentale, ha accoltellato passanti causando almeno due feriti. La polizia è intervenuta prontamente, ma purtroppo la 30enne bulgara, colpita dal personale, è deceduta in ospedale. Un episodio che solleva interrogativi sulla tutela della salute mentale e la sicurezza pubblica, richiamando l’attenzione su un problema sempre più urgente.

L'autrice del gesto, secondo la Bild è una cittadina bulgara che soffriva di problemi di salute mentale. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Germania, donna accoltella passanti a Monaco di Baviera: almeno due feriti | Colpita dalla polizia, la 30enne muore in ospedale

