Germania donna accoltella e ferisce due passanti a Monaco | morta dopo sparo polizia

Una serata di terrore a Monaco di Baviera scuote la città con un episodio drammatico: una donna armata di coltello ha aggredito due passanti nei pressi della celebre Theresienwiese, evento simbolo dell’Oktoberfest. La tragica vicenda si è conclusa con uno sparo e il decesso della presunta aggressore, lasciando la comunità sotto shock. È un richiamo alla complessità della sicurezza in momenti di grande affluenza.

(Adnkronos) – Serata di paura a Monaco di Baviera dove oggi, sabato 7 giugno, una donna armata di coltello ha aggredito due persone nei pressi della Theresienwiese, storica sede in cui ogni anno si tiene l’Oktoberfest. Secondo quanto riportato dalla Bild, l’attacco è avvenuto intorno alle 19.45 sulla Westendstrasse, dove la trentenne ha prima colpito . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: Donna Monaco Germania Accoltella

Germania, donna accoltella passanti a Monaco di Baviera: diversi feriti - Un episodio inquietante scuote Monaco di Baviera: una donna ha accoltellato diversi passanti, lasciando dietro di sé un bilancio di feriti.

Secondo le informazioni di Bild, la donna avrebbe avuto problemi psichici. Sul posto sono intervenute la polizia di Monaco e quella criminale. Gli agenti hanno isolato l'area. I cani poliziotto cercano tracce al Theresienwiese,lo spazio dell'Oktoberfest. Partecipa alla discussione

Germania, donna accoltella passanti a Monaco di Baviera: diversi feriti #Germania #monacodibaviera #Monaco #7giugno Partecipa alla discussione

Germania, donna accoltella passanti a Monaco di Baviera: almeno due feriti | Colpita dalla polizia, la 30enne muore in ospedale - Attimi di paura in Germania. Una donna armata di coltello ha aggredito e ferito diversi passanti a Monaco di Baviera: la polizia è intervenuta e ha sparato contro l'autrice del gesto. Secondo la Bild ... Da msn.com

Germania, donna accoltella e ferisce due passanti a Monaco: morta dopo sparo polizia - (Adnkronos) - Serata di paura a Monaco di Baviera dove oggi, sabato 7 giugno, una donna armata di coltello ha aggredito due persone nei pressi della Theresienwiese, storica sede in cui ogni anno si ti ... Riporta msn.com

Donna accoltella passanti in Germania, uccisa dalla polizia - Una donna ha attaccato e ferito con un coltello diversi passanti a Monaco di Baviera. Secondo il quotidiano tedesco Bild, dopo essere stata trasportata in ospedale è morta poco dopo. Non sono ancora ... Segnala ansa.it