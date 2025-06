Germania auto sulla folla a Passau

Una tragedia scuote Passau, in Baviera, dove un uomo di 48 anni ha investito una folla, lasciando dietro di sé un bilancio ancora incerto. La vicenda, forse legata a una crisi familiare, mette in luce le tensioni che possono sfociare in gesti disperati. La comunità è sconvolta mentre le indagini della polizia proseguono. Un episodio che solleva domande sulla salute mentale e la gestione dei conflitti familiari.

22.00 Un uomo di 48 anni ha travolto con l'auto un gruppo di persone a Passau, nel Land della Baviera in Germania. Il numero dei feriti è per ora incerto, scrive la Bild online, secondo la quale tra questi ci sarebbero anche la moglie di 35 anni e la figlia di 5 del conducente del veicolo, che è stato fermato. La polizia non esclude che il gesto sia stato intenzionale. Sempre secondo Bild, si tratterebbe di una disputa per la custodia. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

