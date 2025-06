Germania auto su folla in Baviera | ferite moglie e figlia del conducente

Un tragico episodio scuote Passau, in Baviera, dove un uomo ha investito con l’auto un gruppo di persone, ferendone cinque, tra cui la moglie e la figlia. La vicenda, che sembra legata a una lite su affidamento della bambina, apre uno scenario inquietante sulla frattura familiare e le sue conseguenze. L’uomo è stato immediatamente arrestato, ma il dolore e la paura restano nella comunità. Questo drammatico evento ci ricorda quanto siano fragili i confini tra conflitto e tragedia.

Un uomo ha travolto con l'auto un gruppo di persone a Passau, nel Land della Baviera in Germania. Sarebbero cinque le persone ferite, quando un 48enne ha investito con la propria auto una folla, tra cui la moglie e la figlia del conducente rimaste ferite. Secondo la stampa locale l'uomo e la donna avrebbero litigato per l'affidamento della bambina di cinque anni. L'uomo è stato immediatamente.

