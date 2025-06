Genova scappa dall’ospedale con la figlia neonata | la bambina rischiava di andare in adozione

Una corsa emozionante e piena di tensione ha coinvolto Genova, dove una madre disperata ha deciso di scappare dall'ospedale con la sua neonata. La bambina rischiava di essere portata via per adozione, dopo che i servizi sociali avevano deciso che la madre non aveva i mezzi adeguati per prendersene cura. Una vicenda che mette in luce fragilità e speranze, lasciando tutti con un interrogativo: ci sono vie d’uscita per questa famiglia in difficoltà?

La piccola sarebbe stata tolta alla madre dopo la decisione dei servizi sociali che avevano giudicato che la donna non avesse i mezzi per prendersene cura. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova, scappa dall’ospedale con la figlia neonata: la bambina rischiava di andare in adozione

