Genova scappa dall’ospedale con la figlia appena partorita | doveva andare in adozione

A Genova, una madre decide di scappare dall’ospedale con la sua neonata, dopo che i servizi sociali e il Tribunale dei minori avevano deciso di toglierle la bambina. Una scelta disperata di chi desidera offrire un futuro diverso alla propria figlia, sfidando le norme per restare vicina a chi ama. La vicenda rivela quanto siano profonde le emozioni di madri in crisi e quanto il coraggio possa cambiare le sorti di una famiglia.

La piccola sarebbe stata tolta alla madre dopo la decisione dei servizi sociali e del Tribunale dei minori che avevano giudicato che la donna non fosse in grado di prendersene cura. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova, scappa dall’ospedale con la figlia appena partorita: doveva andare in adozione

