Genova presidio e corteo a varco Etiopia contro il traffico di armi nei porti | Foto

La nave Contahip Era avrebbe dovuto trasportare armamenti destinati a Israele, da utilizzare nel conflitto a Gaza.

I portuali in Francia si rifiutano di caricare il cargo di armi per Israele: pronti al presidio anche a Genova - In un gesto di coraggio e solidarietà, i portuali francesi del Golfo di Fos e Marsiglia si rifiutano di contribuire al conflitto, respingendo l'uso delle loro navi per il trasporto di armi destinato a Israele.

Green pass: sgomberato il presidio al varco portuale di Genova - La Polizia ha sgomberato il presidio dei no Green pass al varco Etiopia del porto di Genova. L'operazione è ... per domani è stato annunciato un corteo promosso dal Coordinamento 15 ottobre ... ansa.it scrive

Genova, sgomberato presidio No Green Pass in corso da una settimana al varco Etiopia