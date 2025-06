Genova dramma in ospedale | fugge con la figlia neonata per sottrarla all’adozione

Una fuga choc scuote Genova: una donna senza fissa dimora, in attesa di un verdetto sul minore, scompare dall’ospedale con la neonata, tentando di sottrarla all’adozione. Il Tribunale per i Minorenni aveva deciso il destino della bimba, ma il suo gesto ha aperto un nuovo capitolo di tensione e incertezza. Cosa nasconde questa difficile vicenda? Restate con noi per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica fuga.

Il Tribunale per i Minorenni avrebbe dovuto decidere se toglierle la bambina: la donna, senza fissa dimora, lascia l’ospedale e fa perdere le tracce sue e della neonata. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Genova, dramma in ospedale: fugge con la figlia neonata per sottrarla all’adozione

