Genova abusi su un detenuto 18enne e rivolta nel carcere di Marassi | i pm indagano su possibili omissioni da parte di agenti

Una triste vicenda scuote Genova, dove un giovane detenuto di appena 18 anni avrebbe subito violenze e abusi nel carcere di Marassi, sfociando in una rivolta. L’inchiesta aperta dalla procura mira a chiarire eventuali omissioni da parte delle autorità , che per giorni non avrebbero intercettato le gravi sofferenze del ragazzo. Le indagini si concentrano ora sulle responsabilità degli agenti e dei vertici, perché la giustizia possa fare luce su questa terribile vicenda.

La procura di Genova ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilitĂ e omissioni da parte degli agenti e dei vertici della polizia penitenziaria che per almeno due giorni non si sarebbero accorti delle gravi violenze subite da un detenuto di 18 anni. Il giovane sarebbe stato vittima di torture e abusi sessuali da parte di quattro compagni di cella del carcere Marassi. Secondo gli investigatori, proprio questi episodi sono all’origine della rivolta scoppiata nei giorni scorsi all’interno dell’Istituto. Il ragazzo, ascoltato ieri dal pubblico ministero Luca Scorza AzzarĂ , ha confermato che le violenze sarebbero iniziate domenica 1° giugno e proseguite almeno fino al giorno successivo. 🔗 Leggi su Open.online

