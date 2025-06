Genoa-Vieira sino al 2027 | c' è l' intesa verbale fra club e tecnico

Genoa e Vieira sino al 2027: un'intesa verbale conferma la volontà di prolungare la collaborazione, con il tecnico francese già d’accordo con il club e pronto a firmare prima della partenza per il ritiro. Nel frattempo, il mercato rossoblù si infiamma con Toljan ormai ad un passo dal Grifone, promettendo una stagione ricca di novità e imprese da vivere insieme.

Il tecnico francese, attualmente in vacanza, ha trovato l'accordo con la società rossoblù per prolungare di un anno. La firma prevista prima della partenza per il ritiro. Intanto Toljan è a un passo dal Grifone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Genoa-Vieira sino al 2027: c'è l'intesa verbale fra club e tecnico

