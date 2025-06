Genoa in arrivo il rinnovo di Patrick Vieira | contratto fino al 2027

Genoa si prepara a blindare il suo allenatore, Patrick Vieira, con un rinnovo fino al 2027. Dopo aver conquistato la fiducia della società e dei tifosi, il tecnico francese si appresta a rilanciare il progetto rossoblù, lasciando alle spalle voci di mercato e interessi esterni, come quello dell’Inter. Con questa mossa, il club dimostra di credere nel potenziale di Vieira e nel futuro ambizioso che lo attende.

Patrick Vieira rimane al Genoa e rilancia. Il tecnico francese, che era entrato anche nel mirino dell`Inter come possibile alternativa dopo l`addio. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

