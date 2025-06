Gegio lancia i cori al Milan Club Padova | VIDEO PM

Oggi il Milan Club Padova celebra 60 anni di passione rossonera, un traguardo che unisce generazioni di tifosi e amici del Diavolo. Tra cori coinvolgenti, ospiti d’onore come Germano Lanzoni, Giovanni D’Elia e Pasquale La Ragione, e l’energia inarrestabile di Gegio, l’atmosfera è esplosiva. Un’occasione speciale per rivivere il vero spirito del calcio e della fede milanista: la passione non si ferma mai. E tu, sei pronto a cantare con noi?

Oggi si festeggiano i 60 anni del Milan Club Padova e con Germano Lanzoni i tifosi cantano i cori rossoneri. Il Milan Club Padova 65 festeggia i 60 anni e sono diversi gli ospiti del mondo rossonero: da Germano Lanzoni e i colleghi Giovanni D'Elia e Pasquale la Ragione. Intanto, 'Gegio' lancia i soliti cori da stadio con i tifosi. Il video del nostro Stefano Bressi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Gegio lancia i cori al Milan Club Padova | VIDEO PM

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Cori Milan Club Padova

Milan crac: “Cori contro Cardinale, regno di Conceicao già finito” - Il Milan chiude il suo anno sportivo in tragedia, perdendo 0-1 contro il Bologna nella finale di Coppa Italia allo stadio 'Olimpico' di Roma.

NUOVO CORO CURVA SUD MILAN contro l'INTER [con TESTO] ? | #Shorts