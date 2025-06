GB preoccupazioni per le migrazioni di massa devono essere considerate ideologie terroristiche

Le preoccupazioni riguardo alle migrazioni di massa spesso si trasformano in ideologie terroristiche, alimentando paure irrazionali. Tra le convinzioni pi√Ļ pericolose emerse dal corso di formazione online figura il nazionalismo culturale, che, in modo inquietante, viene accomunato al radicalismo islamico. Un parallelismo che solleva importanti questioni sulla percezione e gestione delle diversit√† nel contesto globale. √ą fondamentale affrontare questi temi con attenzione critica e spirito di dialogo, per costruire un futuro pi√Ļ inclusivo e sicuro.

Tra le convinzioni pericolose segnalate dal corso di formazione online figura il nazionalismo culturale, accomunato così al radicalismo islamico.

Il programma anti-radicalizzazione del governo inglese ha stabilito che le preoccupazioni relative alle migrazioni di massa devono essere considerate "ideologie terroristiche". Tra le convinzioni "pericolose" segnalate dal corso di formazione online figura il "nazionalismo culturale".

