Gazzetta - Italia incontro fra Spalletti e Gravina a Oslo | la situazione e gli scenari

Un incontro fondamentale tra Spalletti e Gravina a Oslo apre un nuovo capitolo per il calcio italiano. La situazione attuale si presenta complessa e ricca di insidie, con la Nazionale che fatica a trovare la strada giusta. La prima partita delle qualificazioni ai Mondiali ha acceso i riflettori su un’Italia in crisi, lasciando intendere che il cammino verso Qatar 2026 potrebbe essere più difficile del previsto. Cosa riserveranno gli scenari futuri?

Un vero e proprio disastro. Le certezze dell`Italia, alla prima partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, si sono spente e sono. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

#Spalletti a Rai Sport: "La mancanza di giocatori che saltano l'avversario fa la differenza. Io faccio sempre capo a questo gruppo qui. Non possiamo dare dei vantaggi come abbiamo dato stasera". #Italia #NorvegiaItalia

Buon venerdì 6 giugno 2025 a partire dalla nostra quotidiana #rassegnastampa delle #primepagine dei #giornali #sportivi nazionali (#Gazzetta, #Tuttosport, #Corsport, #QS) #Inzaghi #AlHilal #Juventus #Tudor #Inter #Fabregas #Chivu #Spalletti #Musetti #Si

Italia, incontro fra Spalletti e Gravina a Oslo: la situazione e gli scenari - Un vero e proprio disastro. Le certezze dell`Italia, alla prima partita valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali, si sono spente e ...

Italia, Spalletti sull'orlo di una crisi: rivela cosa lo manda in bestia e fissa incontro con Gravina - La crisi dell'Italia travolge Luciano Spalletti che in conferenza stampa ha raccontato cosa proprio non sopporta. Intanto è in programma dopo la Moldavia l'incontro con Gravina: futuro in bilico per i ...

Italia, Spalletti: "Retegui e Kean bomber veri, possono anche giocare insieme" - Dai prossimi impegni dell'Italia al momento dell'attacco. Luciano Spalletti ha rilasciato un'intervista a 'La Gazzetta dello Sport' e ha parlato delle sue due certezze: Retegui e Kean.