Gazzetta dello Sport | Mertens cittadino onorario di Napoli | Sono arrivato da calciatore vivo qui da uomo innamorato

In un’atmosfera carica di emozione, Napoli ha celebrato uno dei suoi figli più amati: Dries Mertens, ormai cittadino onorario. L’ex calciatore si è lasciato andare a parole sincere, dichiarando di essere arrivato come atleta e di vivere oggi come uomo innamorato della città. Un gesto che rafforza il legame speciale tra il campione e il popolo napoletano, testimoniando come lo sport possa unire e trasformare i cuori.

"> NAPOLI – Una sala gremita, un’emozione difficile da contenere, e lacrime che irrompono su un volto che da anni è diventato parte dell’identità napoletana. Dries Mertens ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Napoli, e lo ha fatto da protagonista assoluto nel cuore del Maschio Angioino, tra la commozione generale, l’abbraccio di un’intera città e la consapevolezza che quello tra lui e Napoli è un amore autentico, indissolubile. Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, Mertens si è presentato davanti alla Giunta comunale visibilmente emozionato: «Sono arrivato come calciatore, oggi vivo qui da uomo innamorato. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Gazzetta dello Sport: Mertens cittadino onorario di Napoli: «Sono arrivato da calciatore, vivo qui da uomo innamorato»

Mertens, Napoli Citizen of Honor - Nel 2013, un giovane e inesperto Dries Mertens arrivò a Napoli, dando inizio a un legame che nel tempo si sarebbe trasformato in qualcosa di più grande.

A tu per tu con Dries MERTENS | Io sono napoletano