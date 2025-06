Gaza uccise 42 persone nella festa del Sacrificio

Una tragedia senza precedenti scuote Gaza durante la festa del Sacrificio, con 42 vite spezzate nel primo giorno di celebrazione. La Gaza Humanitarian Foundation, in un gesto di cautela, ha annunciato che non distribuirĂ aiuti umanitari e invita i cittadini a mantenere distanza dai punti di distribuzione per la loro sicurezza. Una crisi che evidenzia la complessitĂ e la drammaticitĂ della situazione in questa regione giĂ martoriata.

Eccidio di 42 persone nel primo giorno della festa musulmana del Sacrificio. Anche oggi la Gaza humanitarian foundation ha comunicato che non distribuirĂ aiuti umanitari, raccomandando anche ai cittadini di tenersi lontani dai loro hub "per la loro incolumitĂ ". 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Gaza, uccise 42 persone nella festa del Sacrificio

Palestinesi eseguono la preghiera di #EidAlAdha , la festa del sacrificio, tra le macerie della moschea di Al-Bani, distrutta a seguito di attacchi israeliani, nella cittĂ di #KhanYounis, nel sud della Striscia di #Gaza Partecipa alla discussione

