Gaza Teatro alla Scala lancia messaggio contro genocidio | Cessate il fuoco e vo gridando pace! E vo gridando amor - VIDEO

In un gesto di solidarietà e speranza, il Teatro alla Scala di Milano ha lanciato un potente messaggio contro il genocidio a Gaza, accompagnando la prima del "Siegfried" di Wagner con grida di pace e amore. Un richiamo universale che trascende le note, invitando tutti noi a riflettere sull'importanza di cessare il fuoco e promuovere un futuro di serenità e rispetto reciproco. La cultura può davvero essere un ponte verso la pace.

Il tutto è accaduto in occasione della prima del Siegfried di Richard Wagner Anche il Teatro alla Scala di Milano lancia un messaggio contro il genocidio a Gaza. Un appello per la pace e per il cessate il fuoco. Il tutto è accaduto in occasione della prima del Siegfried di Richard Wagner. Son. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, Teatro alla Scala lancia messaggio contro genocidio: "Cessate il fuoco, e vo gridando pace! E vo gridando amor" - VIDEO

