Gaza Roma blindata per la manifestazione

Roma si prepara ancora una volta a vivere un week-end all’insegna della passione e della solidarietà, con la città blindata e le strade pronte ad accogliere un corteo senza precedenti. Domani, in risposta alla drammatica situazione a Gaza, fino a 50mila persone scenderanno in piazza per manifestare il loro sostegno e chiedere una soluzione immediata. La mobilitazione, promossa dai partiti di centrosinistra e sostenuta da numerosi cittadini, si snoderà da piazza Vittorio Emanuele II fino a...

Roma blindata e un altro sabato di ‘passione’ per i romani che rimarranno in città. Domani, infatti, con la drammatica situazione a Gaza, è previsto un corteo pro Palestina che porterà in strada fino a 50mila persone. La manifestazione per Gaza. Una manifestazione annunciata da tempo, promossa dai partiti di centrosinistra e sostenuta da movimenti, associazioni e singoli cittadini, con partenza alle 14 da piazza Vittorio Emanuele II e arrivo a Porta San Giovanni. Il piano di sicurezza. L’imponente piano di sicurezza è stato definito nei dettagli durante l’ultimo comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura e perfezionato al tavolo tecnico che si è tenuto in Questura a Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, Roma blindata per la manifestazione

In questa notizia si parla di: Gaza Manifestazione Roma Blindata

Nuova manifestazione: "Fermare il genocidio a Gaza, riempiremo la piazza di bandiere della Palestina" - Cesena torna in piazza per fermare il genocidio a Gaza. Dopo il successo del 9 maggio, la manifestazione invita a riempire la piazza di bandiere palestinesi e a chiedere il cessate il fuoco.

Centrosinistra in piazza per Gaza, oggi manifestazione Pd-M5S e Avs - Quella nella Capitale è stata organizzata da Pd-M5S e Avs, mentre ieri a Milano c'è stata quella di Azione e Italia Viva ... Lo riporta msn.com

Oggi la manifestazione per la Palestina, massima allerta a Roma. Gli ebrei: “Siamo preoccupati” - Oltre 50mila persone attese al corteo. Timori per blitz e azioni dimostrative. Di Segni (Ucei): “Difendono solo i palestinesi e non anche gli israeliani” ... Segnala quotidiano.net

Manifestazione per Gaza a Roma il 7 giugno, il percorso del corteo: strade chiuse e bus deviati - La manifestazione nazionale per Gaza organizzata dalle opposizioni, in particolare Pd, Avs e M5s, si terrà a Roma sabato, 7 giugno e partirà alle 14 ... Scrive fanpage.it

Roma, il presidio per la Palestina davanti all'ambasciata americana: «Anche gli Usa complici del ge