Gaza recuperato corpo di un ostaggio

Le truppe israeliane hanno recuperato il corpo di Pinta Nattapong, cittadino thailandese rapito da Hamas durante l'attacco del 7 ottobre 2023. La sua vicenda si inserisce in un contesto drammatico di violenze e tensioni nella regione, dove la lotta per la libertà e la sicurezza coinvolge numerosi cittadini innocenti. La notizia rappresenta un passo importante, ma anche un monito sulla complessità e il dolore di questo conflitto che continua a sconvolgere molte vite.

10.08 Le truppe israeliane hanno recuperato il corpo di Pinta Nattapong, cittadino thailandese preso in ostaggio da Hamas durante il blitz del 7 ottobre 2023. L'uomo era stato prelevato dal kibbutz Nir Oz ed è stato ucciso mentre era in mano alle Brigate Mujaheddin, un gruppo relativamente piccolo, operativo a Gaza e responsabile anche del rapimento e uccisione della 32enne Shiri Bibas e dei figli Ariel(4 anni) e Kfir (9 mesi) Loro ostaggi anche Gadi Haggai e la moglie Judy Weinstein, i cui corpi sono stati recuperati a inizio settimana. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

