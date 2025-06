Gaza protesta di docenti e personale scolastico all' istituto Mattei di San Lazzaro | Il mondo è cieco e non vede il genocidio di Israele

Una protesta intensa e significativa si è svolta all’istituto Mattei di San Lazzaro, dove docenti e personale scolastico hanno alzato la voce per Gaza, denunciando l’indifferenza globale di fronte al genocidio di Israele. Questa azione, più di una semplice manifestazione, rappresenta un atto di coraggio di chi, dall’alto della propria posizione, sceglie di schierarsi contro l’ingiustizia. È un richiamo urgente alla coscienza collettiva, affinché il mondo non resti cieco di fronte alla verità.

Non una protesta come tante se ne sono viste nel mondo portata avanti da studenti, bensì da chi sta più sopra di loro Protesta per Gaza da parte di docenti e personale scolastico all'istituto Mattei di San Lazzaro di Savena, nel bolognese. Essi si sono riuniti all'esterno dell'istituto per ri. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, protesta di docenti e personale scolastico all'istituto Mattei di San Lazzaro: "Il mondo è cieco e non vede il genocidio di Israele"

In questa notizia si parla di: Protesta Gaza Docenti Personale

