Gaza procura di Parigi indaga alcuni cittadini franco-israeliani per complicità in genocidio e crimini contro l' umanità nella Striscia

Un’ombra si allunga sulla scena internazionale: la procura di Parigi indaga su alcuni cittadini franco-israeliani coinvolti in accuse di genocidio e crimini contro l’umanità nella Striscia di Gaza. Militanti di Israel Forever e membri del gruppo Tzav 9 sono sotto la lente, sollevando interrogativi sulla loro responsabilità in atti violenti e attacchi ai camion umanitari del 2024. È la prima volta che un’indagine di questa portata si apre su cittadini francesi in un contesto così delicato, aprendo un capitolo cruciale nel diritto internazionale.

Si tratta di militanti di Israel forever, un’associazione sionista di franco-israeliani, vicina all’estrema destra israeliana, e del gruppo Tzav 9, un collettivo di famiglie di ostaggi, soldati e coloni che si è reso responsabile di assalti ai camion umanitari diretti a Gaza nel 2024. È la prima vol. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Gaza, procura di Parigi indaga alcuni cittadini franco-israeliani per complicità in genocidio e crimini contro l'umanità nella Striscia

