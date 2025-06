Gaza l’IDF e il genocidio taciuto | la coscienza che risale tardi

Il conflitto a Gaza si sta trasformando in un dramma umanitario senza precedenti, con vittime civili sempre più numerose e una realtà nascosta troppo a lungo. Solo ora, di fronte alla brutalità crescente, l’Europa sembra risvegliarsi, cercando di affrontare una verità che richiede attenzione e responsabilità. È il momento di non chiudere gli occhi: la coscienza collettiva deve risalire tardi, ma con fermezza, per fermare l’indifferenza.

Il conflitto sulla Striscia è diventato un massacro di civili: solo ora l'Europa apre gli occhi

Gaza: Quando la Verità non si Può più Nascondere