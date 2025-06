Gaza la storia di Ameen Khalifa | sfugge all’attacco israeliano al centro aiuti una volta ma viene ucciso la seconda

La storia di Ameen Khalifa è un potente racconto di coraggio e tragedia nel cuore di Gaza. Sopravvissuto a un primo attacco, si era recato di nuovo al centro di aiuti, ma questa volta il destino ha avuto altri piani. La sua vicenda mette in luce le dure realtà di chi vive sotto assedio e la fragile speranza di un futuro migliore. Un ricordo che invita alla riflessione sulla sofferenza e la resilienza di Gaza.

Ameen Khalifa è sopravvissuto al suo primo scontro a fuoco mentre si recava a ritirare del cibo nel nuovo centro di assistenza di Gaza gestito dall’operazione sostenuta da Stati Uniti e Israele a Rafah, ma il trentenne palestinese non è tornato dopo la sua seconda visita. Il 1° giugno, Ameen era uno delle migliaia di palestinesi che si sono recati prima dell’alba al sito della Gaza Humanitarian Foundation. In un video pubblicato sui social media, aveva filmato se stesso e altre persone distese a terra, con il rumore degli spari che risuonava intorno a lui. “Moriamo per procurarci del cibo”, si sente dire Ameen Khalifa nel video. 🔗 Leggi su Lapresse.it