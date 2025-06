Gaza Klaus Davi in piazza a Roma con la bandiera di Israele | Alla fine me l' hanno rubata

A Roma, durante una mobilitazione pro Palestina organizzata da Pd, M5s e Avs, Klaus Davi si è distinto portando la bandiera di Israele, simbolo di un messaggio di pace e dialogo. Tuttavia, alla fine dell’evento, la scena è stata scossa da un episodio inaspettato: la bandiera gli è stata rubata, accentuando i momenti di tensione che hanno concluso il corteo. Un episodio che mette in evidenza le complessità di un dibattito così delicato.

