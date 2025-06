Gaza Israele | recuperato il corpo dell' ostaggio thailandese

Un passo importante in un contesto di crescente tensione: le forze israeliane hanno recuperato il corpo dell’ostaggio thailandese Natthapong Pinta, vittima delle atrocità a Gaza. Questa operazione segna un momento cruciale nella complessa crisi tra Israele e i gruppi armati, offrendo un barlume di speranza mentre si affrontano questioni di sicurezza e umanitarie. La vicenda di Pinta conclude un doloroso capitolo, lasciando spazio a riflessioni profonde sul conflitto in corso.

Gerusalemme, 7 giu. (askanews) - Le forze di sicurezza israeliane hanno recuperato il corpo del cittadino thailandese Natthapong Pinta, preso in ostaggio dal Kibbutz Nir Oz il 7 ottobre 2023 e ucciso durante la prigionia a Gaza. Secondo una dichiarazione militare l'esercito e l'agenzia di sicurezza Shin Bet lo hanno recuperato dall'area di Rafah, nel Sud di Gaza. Il 36enne "è stato rapito vivo da terroristi ed è stato ucciso durante la prigionia", si legge nel comunicato, che incolpa le Brigate Mujahideen. "Natthapong era venuto in Israele dalla Thailandia per lavorare nel settore agricolo, con il desiderio di costruire un futuro migliore per sé e per la sua famiglia", ha dichiarato il ministro della Difesa Israel Katz.