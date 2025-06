Gaza in coda per ore per ricevere il cibo distribuito nel secondo giorno dell’Eid al-Adha

In Gaza, la disperazione si fa sentire forte e chiara: centinaia di palestinesi fanno la coda sotto il sole cocente per ore, sperando di ricevere un piatto di cibo durante l’Eid al-Adha. La scarsità di risorse, che perdura da quasi tre mesi, spinge le famiglie a fronteggiare una crisi umanitaria senza precedenti, rendendo questa festività un momento di speranza e solidarietà tra le difficoltà quotidiane. La loro lotta per la sopravvivenza continua, con un bisogno urgente di aiuto e attenzione internazionale.

Sabato 7 giugno, secondo giorno dell’Eid al-Adha, palestinesi disperati hanno fatto la fila per ricevere cibo in una mensa per i poveri a Gaza. Centinaia di uomini, donne e bambini hanno atteso sotto il sole cocente per ricevere la distribuzione gratuita. Per molti sarà l’unico pasto da condividere con le loro famiglie durante l’importante festività religiosa. I palestinesi sono sempre più alla disperata ricerca di cibo, poiché quasi tre mesi di chiusura dei confini da parte di Israele hanno portato la Striscia di Gaza sull’orlo della carestia. Farida al-Sayed, sfollata da Jabaliya, ha detto di aver atteso un’ora e mezza per ottenere del cibo per sei persone. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, in coda per ore per ricevere il cibo distribuito nel secondo giorno dell’Eid al-Adha

