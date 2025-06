Gaza | Fratoianni Il governo non trascini l’Italia nell’infamia

In un momento di profonda tensione internazionale, le strade di Roma si sono riempite di voci e colori, simbolo della solidarietà e dell’indignazione dell’Italia migliore. Nicola Fratoianni, leader di Alleanza Verdi Sinistra, ha espresso con forza il timore che il governo possa trascinare il nostro Paese nell’infamia della storia. È fondamentale che l’Italia si schieri con i valori di pace e giustizia, perché solo così potremo costruire un domani più equo e solidale.

ROMA – “Quella di oggi a Roma è un’enorme manifestazione, è la risposta dell’indignazione dell’Italia migliore, che chiede al governo di non trascinare il nostro Paese nell’infamia della storia”. Lo ha detto il leader di Alleanza verdi sinistra, Nicola Fratoianni, mentre partecipa al corteo pro Gaza promosso da Pd, M5S e Avs. “Chiediamo il riconoscimento dello Stato palestinese, chiediamo sanzioni e la sospensione dell’accordo tra Ue e Israele e il non rinnovo del protocollo dell’Italia – ha aggiunto – occorrono misure concrete per fermare lo sterminio, la deportazione e la pulizia etnica e si deve fermare l’ecatombe dell’umanità che è davanti ai nostri occhi a Gaza”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Gaza: Fratoianni, “Il governo non trascini l’Italia nell’infamia”

Voi del #governoMeloni avete votato contro l’iniziativa di sospendere il Trattato di Associazione #Israele Ue. Avete ricostruito l’Asse Roma-Berlino. Avete coperto di infamia l’Italia. Ma mettetevelo bene in testa, questo Paese non si farà coprire di vergogna. #G Partecipa alla discussione

