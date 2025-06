Gaza corteo parte cantando Bella Ciao | in testa Shlein Conte Bonelli e Fratoianni

In un corteo vibrante e carico di emozioni, i leader dell’opposizione, Shlein, Conte, Bonelli e Fratoianni, si sono ritrovati in testa, intonando ancora una volta "Bella Ciao" mentre i cori per "Palestina libera" riecheggiavano nell’aria. Un gesto simbolico che unisce storia, solidarietà e speranza, dimostrando quanto sia forte il desiderio di giustizia e pace. È un momento che rimane impressa nella memoria di tutti, lasciando un segno indelebile nel cuore della lotta.

Mentre al corteo si alzano i cori "Palestina libera", i quattro leader dell'opposizione intonano ancora una volta "Bella ciao".

