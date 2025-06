Gaza Cacciari | Quella di Israele è la follia nera del demonio Netanyahu come Hamas vanno cacciati entrambi

di fronte a una tragedia così immane, significa che abbiamo perso la capacità di empatia e umanità. La violenza e l’odio non portano mai a soluzioni durature, ma solo ad ulteriori sofferenze. È arrivato il momento di riflettere profondamente e di agire con coraggio, perché solo attraverso il dialogo e il perdono possiamo sperare di spezzare questo ciclo infinito di dolore. La pace è il nostro obiettivo più urgente.

“Da tragedie come quella a Gaza e in Ucraina non se ne esce se non sentiamo alcuna empatia con l’altro e se non si comprende che dobbiamo compiere ogni sforzo per perdonarci. Il mio è un discorso puramente laico, non ha nulla di sentimentale o di religioso. Queste tragedie hanno seminato una grandissima quantità di odio disperato e incarnato in se stesso. Se di fronte a quello che avviene a Gaza, le nostre viscere non vanno a pezzi, com’è possibile pensare di superare tutto questo? Quello diventerà un odio infinito “. È il grido d’allarme del filosofo Massimo Cacciari, ospite della trasmissione Amici e Nemici, su Radio24, a proposito del mancato cessate il fuoco in Ucraina e a Gaza. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it